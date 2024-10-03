TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
RFS-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi ve Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 3 Ekim tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
Galatasaray maçı hangi kanalda? TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 3 Ekim Perşembe akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. RFS-Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda olduğu gündeme geliyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.55 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
10.30 Şehirden Uzakta
13.15 Alişan İle Hayata Gülümse
16.50 Gönül Dağı
17.55 Lingo Türkiye
18.00 İddiaların Aksine
18.45 Maç Önü
19.45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 Seksenler
03.50 Gönül Dağı
GALATASARAY-RFS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RFS-Galatasaray Maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45 oynanacak.