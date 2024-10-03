TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?

Galatasaray maçı hangi kanalda? TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 3 Ekim Perşembe akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. RFS-Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda olduğu gündeme geliyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.55 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

10.30 Şehirden Uzakta

13.15 Alişan İle Hayata Gülümse

16.50 Gönül Dağı

17.55 Lingo Türkiye

18.00 İddiaların Aksine

18.45 Maç Önü

19.45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 Seksenler

03.50 Gönül Dağı

GALATASARAY-RFS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RFS-Galatasaray Maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45 oynanacak.