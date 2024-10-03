TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?
TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 2 Ekim Çarşamba akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?
TRT 1 izleyicileri, 2 Ekim akşamı yayınlanacak dizi, film ve maçları merakla bekliyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi maçları merak ediliyor. TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM PERŞEMBE!
16.50 Lingo Türkiye
17.55 İddiaların Aksine
18.00 Ana Haber
18.45 Maç Önü
19.45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Maçı
22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 Seksenler
03.50 Gönül Dağı