TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?

TRT 1 izleyicileri, 2 Ekim akşamı yayınlanacak dizi, film ve maçları merakla bekliyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi maçları merak ediliyor. TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM PERŞEMBE!

16.50 Lingo Türkiye

17.55 İddiaların Aksine

18.00 Ana Haber

18.45 Maç Önü

19.45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Maçı

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Maçı

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 Seksenler

03.50 Gönül Dağı