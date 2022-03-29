TRT 1 yayın akışı araştırılıyor. Diziseverler ve sporseverler yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI! 29 Mart TRT 1 yayın akışında neler var? Maç hangi kanalda? TRT 1'de maç yok mu? İşte detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

03:31 Olabildiğince İyi

04:45 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

Haberler.com - Gündem