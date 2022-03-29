TRT 1 YAYIN AKIŞI! 29 Mart TRT 1 yayın akışında neler var? Maç hangi kanalda? TRT 1'de maç yok mu?
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29 Mart 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? TRT 1 YAYIN AKIŞI! 29 Mart TRT 1 yayın akışında neler var? Maç hangi kanalda? TRT 1'de maç yok mu?
TRT 1 yayın akışı araştırılıyor. Diziseverler ve sporseverler yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI! 29 Mart TRT 1 yayın akışında neler var? Maç hangi kanalda? TRT 1'de maç yok mu? İşte detaylar...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 00:15 Teşkilat
- 03:31 Olabildiğince İyi
- 04:45 Elimi Bırakma
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 12:30 Ailenin Yeni Üyesi
- 13:30 Ege'nin Hamsisi
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
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