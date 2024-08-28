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TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?

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Başakşehir-St. Patricks maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. Sakaryaspor-Amedspor TABİİ'de mi yayınlanacak? 28 Ağustos tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme'de Başakşehir-St. Patricks bu akşam mücadele edecek. Başakşehir-St. Patricks maçı saat kaçta? 28 Ağustos TV yayın akışı bu akşam hangi maçların olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAKŞEHİR-ST. PATRICKS MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-St. Patricks Maçı, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 10.05 Kara Ağaç Destanı
  • 13.20 Lingo Türkiye
  • 14.45 Gönül Dağı
  • 17.55 İddiaların Aksine
  • 18.00 Ana Haber
  • 19.00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
  • 22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
  • 00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sakaryaspor Başakşehir Amedspor Futbol Dizi Spor Trt Televizyon Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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