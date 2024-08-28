TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme'de Başakşehir-St. Patricks bu akşam mücadele edecek. Başakşehir-St. Patricks maçı saat kaçta? 28 Ağustos TV yayın akışı bu akşam hangi maçların olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAKŞEHİR-ST. PATRICKS MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-St. Patricks Maçı, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI