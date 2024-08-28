TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?
Başakşehir-St. Patricks maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. Sakaryaspor-Amedspor TABİİ'de mi yayınlanacak? 28 Ağustos tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme'de Başakşehir-St. Patricks bu akşam mücadele edecek. Başakşehir-St. Patricks maçı saat kaçta? 28 Ağustos TV yayın akışı bu akşam hangi maçların olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…
BAŞAKŞEHİR-ST. PATRICKS MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir-St. Patricks Maçı, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 10.05 Kara Ağaç Destanı
- 13.20 Lingo Türkiye
- 14.45 Gönül Dağı
- 17.55 İddiaların Aksine
- 18.00 Ana Haber
- 19.00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
- 22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
- 00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"