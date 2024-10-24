TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?

TRT 1 yayın akışı 24 Ekim! Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 24 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM 2024

14.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı



TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı