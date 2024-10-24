TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de ve TRT'nin tabii isimli dijital platformunda yayınlanıyor. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 24 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı bugün 24 Ekim Perşembe!
TRT 1 yayın akışı 24 Ekim! Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 24 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak?
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM 2024
14.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı