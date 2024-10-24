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TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?

TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?
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Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de ve TRT'nin tabii isimli dijital platformunda yayınlanıyor. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 24 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı bugün 24 Ekim Perşembe!

TRT 1 yayın akışı 24 Ekim! Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 24 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM 2024

14.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?


TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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