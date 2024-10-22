TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de ve TRT'nin tabii isimli dijital platformunda yayınlanıyor. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 22 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı bugün 22 Ekim...
TRT 1 yayın akışı 22 Ekim! Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 22 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı 22 Ekim...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2024
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Seksenler
TRT 1'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
22 Ekim 2024 Salı günü TRT 1 yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçı bulunmuyor. TRT 1 yerine bu akşamki maçlar TRT Spor ve Tabii Spor'da yayınlanacak.