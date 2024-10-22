TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?

TRT 1 yayın akışı 22 Ekim! Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçlar TRT 1'de var merak ediliyor. Peki, 22 Ekim TRT 1 TV yayın akışına göre TRT 1'de bu akşam hangi maç var? TRT 1'de hani maçlar yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı 22 Ekim...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2024

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:40 Seksenler

TRT 1'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Ekim 2024 Salı günü TRT 1 yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçı bulunmuyor. TRT 1 yerine bu akşamki maçlar TRT Spor ve Tabii Spor'da yayınlanacak.