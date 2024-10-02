TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var?

TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 2 Ekim Çarşamba akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Gönül Dağı

16.05 Lingo Türkiye

17.30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi

19.30 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22.00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00.15 Teşkilat

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Başakşehir-Rapid Wien Maçı, 2 Ekim Çarşamba günü saat 17:30 oynanacak.

Girona-Feyenoord Maçı, 2 Ekim Çarşamba günüsaat 19:45 oynanacak.

Liverpool-Bologna Maçı, 02 Ekim Çarşamba günü saat 22:00 oynanacak.