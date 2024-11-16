TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?

TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 16 Kasım Perşembe akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

16 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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