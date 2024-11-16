TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
TRT 1 yayın akışında bu akşam hangi diziler var? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 16 Kasım tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 16 Kasım Perşembe akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…
16 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi