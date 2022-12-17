TRT 1 ve TRT 4K canlı izle! 17 Aralık TRT 1 full HD & TRT 4K canlı maç izleme linki var mı? 2022 Dünya Kupası maçlarını canlı izle!

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Maçları HD kalitede izlemek isteyenler, TRT 1 4K ve TRT 4K HD izle! 17 Aralık TRT 1 full HD & TRT 4K HD canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçlarını canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, TRT 1 full HD izleme linki var mı? TRT 1 canlı yayın nereden izlenir? TRT 1 canlı izle! TRT 4K canlı izle! Dünya Kupası tüm grup maçlarını canlı izle!

TRT 4K, yayın hayatına 19 Şubat 2015 tarihinde Türksat 2A üzerinden başlamıştır. Türkiye'nin ilk 4K Teknolojisine sahip televizyon kanalı Türksat uydusunda şifresiz olarak izlenebilmektedir. TRT 1 4K ve TRT 4K HD izle! 17 Aralık TRT 1 full HD & TRT 4K HD canlı izle! 2022 Dünya Kupası maçlarını canlı izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Bazı maçlar TRT 1'de verilecek bazı maçlar ise TRT Spor ekranlarında olacak.

TRT 1 CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dünya Kupası 2022 maçlarını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 CANLI İZLE!

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Fas 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması 17 Aralık Cumartesi saat 18:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 4K HAKKINDA BİLGİLER

TRT 4K, yayın hayatına 19 Şubat 2015 tarihinde Türksat 2A üzerinden başlamıştır. Türkiye'nin ilk 4K Teknolojisine sahip televizyon kanalı Türksat uydusunda şifresiz olarak izlenebilmektedir. HEVC(h.265) kodlayıcı ile 3840×2160p50 görüntüye ve DD+ kodlayıcı ile 7.1 surround Türkçe sese sahiptir. 10 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türksat 3A uydusundan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış töreni ve ilk maçını canlı yayınlayarak; programlı olarak tam zamanlı yayına başladı.

TRT 1 HAKKINDA BİLGİLER

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.