TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Dünya Kupası maçı neden yok? TRT 1 yayın neden yok?
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Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Kupası için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 yayınında problem olduğunu görünce TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? TRT 1 yayınına ne oldu? Merak ettiler. Peki, TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Dünya Kupası maçı neden yok?
TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Kupası için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 yayınında problem olduğunu görünce TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? TRT 1 yayınına ne oldu? Merak ettiler. Peki, TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Dünya Kupası maçı neden yok? İşte detaylar...
TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT 1 YENİ FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:
Türksat 4A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11958
- SR: 27500
- FC: 5/6
- Yayın Türü: HD
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Türksat 3A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11096
- SR: 30000
- FC: 5/6
- Yayın Türü: SD
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Türksat 2A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11919
- SR: 24444
- FC: 3/4
- Yayın Türü: SD
- Kapsama: Türkiye-Avrupa
Türksat 3A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11054
- SR: 30000
- FC: 3/4
- Yayın Türü: HD
- Kapsama: Türkiye-Avrupa