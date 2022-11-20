TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Dünya Kupası maçı neden yok? TRT 1 yayın neden yok?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Kupası için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 yayınında problem olduğunu görünce TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? TRT 1 yayınına ne oldu? Merak ettiler. Peki, TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Dünya Kupası maçı neden yok?

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Kupası için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 yayınında problem olduğunu görünce TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? TRT 1 yayınına ne oldu? Merak ettiler. Peki, TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Dünya Kupası maçı neden yok? İşte detaylar...

TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 YENİ FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11958

SR: 27500

FC: 5/6

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11096

SR: 30000

FC: 5/6

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 2A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11919

SR: 24444

FC: 3/4

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Türksat 3A Uydusu (42°E)