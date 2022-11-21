TRT 1 şifreli mi, ücretli mi, neden açılmıyor, ekranda neden frekans bilgileri çıkıyor? TRT 1 nasıl düzelir? TRT 1 kapandı mı, nasıl açılır?

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Vatandaşlar maç saatinde TRT 1'i açınca frekans bilgileri ekranıyla karşılaştı. Bunu gören izleyiciler, TRT 1 şifreli mi, ücretli mi, neden açılmıyor, ekranda neden frekans bilgileri çıkıyor? TRT 1 nasıl düzelir? TRT 1 frekansı nasıl ayarlanır? merak etti. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022'nin başlamasıyla birlikte maçları daha kaliteli yayınlamak için TRT 1 frekansında değişiklik yaptı. Peki, TRT 1 şifreli mi, ücretli mi, neden açılmıyor, ekranda neden frekans bilgileri çıkıyor? TRT 1 nasıl düzelir? TRT 1 frekansı nasıl ayarlanır? Bilgiler sizlerle...

TRT 1 ŞİFRELİ Mİ, ÜCRETLİ Mİ, NEDEN AÇILMIYOR?

Hayır, TRT 1 şifreli veya ücretli değil. TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Dünya Kupası maçlarını daha kaliteli izlemek için frekansı değişti. Yani yapmanız gereken tek şey kanalın frekans bilgilerini güncellemektir. Frekansı güncellediğinizde TRT 1'i tekrar açabileceksiniz.

TRT 1 Güncel frekans değerleri

TRT 1 FREKANSI MI DEĞİŞTİR?

TRT, 2022 Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Bunun ardından vatandaşlar frekans değişikliği nasıl yapılır merak etmişti. Yapılan açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak,

"Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4"

bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT Spor HD frekans sayıları:

Frekans : 11054

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.