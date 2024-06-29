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TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)

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TRT 1 şifreli kanal sorunu EURO 2024 maç saati itibariyle yaşanıyor. TRT 1 şifreli kanalı açmak ve TRT 1'i şifresiz izleyebilmek için güncel TRT 1 frekans bilgileriniz girmeniz gerekiyor. TRT 1 şifreli kanal uyarısı veya TRT 1 şifreli kanal hatası yaşanıyorsa yapılması gerekenler...

TRT 1 şifreli kanal! TRT 1 şifreli kanal sorunu EURO 2024 maç saati itibariyle yaşanıyor. TRT 1 şifreli kanalı açmak ve TRT 1'i şifresiz izleyebilmek için güncel TRT 1 frekans bilgileriniz girmeniz gerekiyor. TRT 1 şifreli kanal uyarısı veya TRT 1 şifreli kanal hatası yaşanıyorsa yapılması gerekenler haberimizde!

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

  • Frekans: 11794 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
  • FEC: 3/4

Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)

TRT 1 Biss Key ayarı nasıl yapılır?

1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerekecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

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