TRT 1 Seksenler bitti mi? Seksenler neden yok? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT 1 Seksenler bitti mi? Seksenler neden yok?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
TRT 1 Seksenler bitti mi? Seksenler neden yok?

İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu edinen TRT 1 Seksenler bitti mi? Seksenler neden yok? Tam bir dönem dizisi olan Seksenler, hem nostaljik hem enerjik hem de çok komik...

TRT 1 Seksenler bitti mi, Seksenler neden yok sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seksenler, yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisidir.

TRT 1 SEKSENLER BİTTİ Mİ?

Seksenler dizisi, final kararı almadı. Ancak yayın akışında da yer almıyor.

SEKSENLER NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında şu an, Ramazan ayına özel program yer almakta. Bu nedenle Seksenler dizisinin yayın akışından çıkarıldığı belirtiliyor.

Haberler.com - Gündem

Seksenler, Trt 1, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title