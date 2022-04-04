TRT 1 Seksenler bitti mi, Seksenler neden yok sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seksenler, yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisidir.

TRT 1 SEKSENLER BİTTİ Mİ?

Seksenler dizisi, final kararı almadı. Ancak yayın akışında da yer almıyor.

SEKSENLER NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında şu an, Ramazan ayına özel program yer almakta. Bu nedenle Seksenler dizisinin yayın akışından çıkarıldığı belirtiliyor.

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