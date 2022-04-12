TRT 1 Ramazan Sevinci sunucusu kimdir? Sahur Bereketi sunucusunun adı nedir?

TRT 1 Ramazan Sevinci sunucusu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı özel programlarından olan Sahur Bereketi sunucusunun adı nedir? TRT 1 Ramazan Sevinci sunucusu kimdir?

TRT 1 RAMAZAN SEVİNCİ SUNUCUSU KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ramazan Sevinci, her gün saat 19:00 itibarıyla Serdar Tuncer'in sunumuyla canlı yayında yer alacak. Sahur Bereketi programını da Serdar Tuncer sunmaktadır.

SERDAR TUNCER KİMDİR?

Serdar Tuncer (d. 16 Ağustos 1978, Ankara), Türk televizyon programcısı ve şairdir. Kanal a televizyonunda yayınlanan "Gecede Bir Gün" Programı 2005 yılının en iyi tv kültür sanat programı seçildi. Kanal A'da "Yıldızdan Mahyalar" isimli programı sundu. 2007 yılında Kanal 1'de yayınlanan "Türkiye'de ve Avrupa'da Ramazan" isimli programı sundu. 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Ramazan ayında Topkapı Sarayından canlı olarak TRT 1'de iftar programları sundu. Semerkand Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan "Yitik Hazine" programını hazırlayıp sundu. TRT Haber'de Uğur Işılak'la birlikte "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" programını sundu. 2012 yılında Semerkand TV'de "Kalbe Düşünce" programını sundu. 2013 Ramazan ayında Kanal D'de "Sahurdan Kalplere" adlı programı sunmuştur. Daha sonra CNNTürk kanalında her hafta pazar günü saat 22:00 ila 23:00 arası başlayan "Başka Şeyler" isimli programı sunmaya başlamış. 03 Nisan 2015 tarihi itibarı ile CNN Türk kanalından istifa etmiştir. 8 Ekim 2015'ten itibaren Yenişafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır.

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