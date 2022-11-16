TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? 16 Kasım 2022 TRT 1 yayınına ne oldu?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye - İskoçya hazırlık maçı için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 yayınında problem olduğunu görünce TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? TRT 1 yayınına ne oldu? Merak ettiler.

TRT 1 nasıl izlenir? Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye - İskoçya hazırlık maçı için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 yayınında problem olduğunu görünce TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 yayın neden yok? TRT 1 yayınına ne oldu? Merak ettiler. İşte detaylar...

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1'i resmi internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte, TRT 1 canlı yayın linki:

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 HAKKINDA

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.