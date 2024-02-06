TRT 1 Miraç Kandili hangi camide, nerede çekiliyor, 6 Şubat Salı?

Hazreti Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde, TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyiciyle buluşuyor. Peki, TRT 1 Miraç Kandili hangi cami?

TRT 1 MİRAÇ KANDİLİ HANGİ CAMİDE ÇEKİLİYOR?

Şahinbey Millet Camii'nde gerçekleştirilecek "Miraç Gecesi Özel" programı, bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Asrın felaketinin yıl dönümünde, depremde ve Gazze'de hayatını kaybedenler için Kudüs Kıble Camii'nde hazırlanan "Dr. Erkan Aydın ile Miracın Konağı Mescid-i Aksa" programı yarın akşam saat 22.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Mi'râciye" geleneği

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilen, Türk müziğinin çok özel eseri "Mi'râciye", TRT Müzik ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Bir Miraç Kandili geleneği olan "Mi'râciye", Ayasofya-i Kêbir Câmi-i Şerifi'nde ihya edilen kaydıyla yarın akşam saat 19.45'te TRT Müzik'te ekranlarda olacak.

TRT Türk ekranlarında Miraç Gecesi Hz. Yuşa Peygamber'in kabrinden; Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, bahirler, vaaz ve dua ile ihya edilecek. "Miraç Kandili" programı yarın akşam saat 22.00'de TRT Türk ekranlarında yer alacak. Adıyaman Emir Sultan Camii'ndeki