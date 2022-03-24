TRT 1 izle! 24 Mart TRT 1 canlı izleme linki var mı? TRT 1 full HD izle! TRT 1 frekans bilgileri nelerdir? TRT 1 internetten canlı izle!
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Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maçı TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarından da canlı olarak izleyebilirsiniz.
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!
Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.
Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.