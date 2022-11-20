TRT 1 izleyicileri TRT 1'in güncel ve yeni frekans bilgilerini merak ediyorlar. TRT 1'in dizilerini, programlarını ve diğer canlı yayınlarını kaçırmak istemeyenler için TRT 1 yeni frekans bilgileri nedir? İşte, TRT 1 güncel frekans bilgileri! TRT 1 yeni frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT 1 yeni frekans bilgileri!

TRT 1 yeni frekans bilgileri! TRT 1 izleyicileri TRT 1'in güncel ve yeni frekans bilgilerini merak ediyorlar. TRT 1'in dizilerini, programlarını ve diğer canlı yayınlarını kaçırmak istemeyenler için TRT 1 yeni frekans bilgileri nedir? İşte, TRT 1 güncel frekans bilgileri! TRT 1 yeni frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT 1 yeni frekans bilgileri haberimizde...

TRT 1 YENİ FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11958

SR: 27500

FC: 5/6

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11096

SR: 30000

FC: 5/6

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 2A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11919

SR: 24444

FC: 3/4

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11054

SR: 30000

FC: 3/4

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Avrupa

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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TRT HAKKINDA

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.