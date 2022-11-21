TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 güncel frekans değiştirme ayarları nereden yapılır? TRT 1 güncel frekans değerleri kaçtır?

Dünya Kupası 2022'nin başlamasıyla birlikte maçları daha kaliteli yayınlamak için TRT 1 frekansında değişiklik yaptı. Bunun ardından vatandaşlar, TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 güncel frekans ayarları nereden yapılır? TRT 1 güncel frekans değerleri kaçtır? merak etti. Peki, frekans güncelleme nasıl yapılır? TV'de frekans değiştirme nasıl yapılıyor? TRT 1 şifresiz mi? İşte detaylar...

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Peki, TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 güncel frekans ayarları nereden yapılır? TRT 1 güncel frekans değerleri kaçtır? Ayrıntılar sizlerle...

TRT 1 FREKANSI MI DEĞİŞTİR?

TRT, 2022 Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Bunun ardından vatandaşlar frekans değişikliği nasıl yapılır merak etmişti. Yapılan açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak,

"Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4"

bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME, FREKANS DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Frekans güncellemek için uydu alıcısının Ayarlar menüsünden özel güncelleme yapabilirsiniz.

Turksat'tan yapılan açıklama şöyle:

Uydu alıcısının "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsünden, "Tek Kanal Arama" alt menüsünde, "Uydu" kısmında "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girilerek,"Şebeke Arama" (Network Search) açık seçilmelidir. Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenmektedir.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcılarında ise yeni frekanslar otomatik olarak güncellenmekte olup herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT Spor HD frekans sayıları:

Frekans : 11054

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.