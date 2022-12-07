TRT 1 Dünya kupası maçı yok mu? 7 Aralık Çarşamba Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
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Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün B grubunun güçlü iki takımı karşılaşacak. Birçok futbol severin heyecanla beklediği ABD-Galler maçı bugün oynanacak. Maç TRT 1'de olmayacak. Peki, Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, yok mu, neden yok?
TRT 1'de maç yok mu, niye yok? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Bu akşam TRT 1'de maç yok mu, neden yok, maçlar hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? TRT 1'de değil mi? Maçlar TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...
7 Kasım Çarşamba yani bu akşamki Dünya Kupası maç yok. Dünya kupasında Çeyrek Final müsabakaları 9,10,11 Aralıkta oynanacak. MaçlarTRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
9 ARALIK 2022
22:00 Hollanda-Arjantin
10 ARALIK 2022
22:00 İngiltere-Fransa
11 ARALIK 2022
22:00 Brezilya-Hırvatistan
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15Yeşil Deniz
15:35 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Yürek Çıkmazı
02:45 Hayallerinin Peşinde
03:10 Alparslan: Büyük Selçuklu