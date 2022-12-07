TRT 1 Dünya kupası maçı yok mu? 7 Aralık Çarşamba Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün B grubunun güçlü iki takımı karşılaşacak. Birçok futbol severin heyecanla beklediği ABD-Galler maçı bugün oynanacak. Maç TRT 1'de olmayacak. Peki, Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, yok mu, neden yok?

TRT 1'de maç yok mu, niye yok? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Bu akşam TRT 1'de maç yok mu, neden yok, maçlar hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? TRT 1'de değil mi? Maçlar TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM TRT 1'DE MAÇ YOK MU?

7 Kasım Çarşamba yani bu akşamki Dünya Kupası maç yok. Dünya kupasında Çeyrek Final müsabakaları 9,10,11 Aralıkta oynanacak. MaçlarTRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2022 KATAR DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI NASIL?

9 ARALIK 2022

22:00 Hollanda-Arjantin

10 ARALIK 2022

22:00 İngiltere-Fransa

11 ARALIK 2022

22:00 Brezilya-Hırvatistan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15Yeşil Deniz

15:35 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kasaba Doktoru

00:15 Yürek Çıkmazı

02:45 Hayallerinin Peşinde

03:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

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