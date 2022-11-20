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TRT 1 Dünya Kupası frekansı! (ŞİFRESİZ) TRT Dünya Kupası frekans bilgileri! TRT 1 şifresiz Dünya Kupası frekans bilgileri ne?

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TRT 1 Dünya Kupası frekansı! (ŞİFRESİZ) TRT Dünya Kupası frekans bilgileri! TRT 1 şifresiz Dünya Kupası frekans bilgileri ne?

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Peki, TRT 1 şifresiz Dünya Kupası frekans bilgileri ne? TRT 1 Dünya Kupası frekansı! TRT Dünya Kupası frekans bilgileri! merak ediliyor. İşte, TRT 1 Dünya Kupası frekans bilgileri!

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TRT 1 Dünya Kupası frekans bilgileri! TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Peki, TRT 1 şifresiz Dünya Kupası frekans bilgileri ne? TRT 1 Dünya Kupası frekansı! TRT Dünya Kupası frekans bilgileri! merak ediliyor. İşte, TRT 1 Dünya Kupası frekans bilgileri haberimizde...

TRT 1 DÜNYA KUPASI FREKANSI

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11958
  • SR: 27500
  • FC: 5/6
  • Yayın Türü: HD
  • Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 3A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11096
  • SR: 30000
  • FC: 5/6
  • Yayın Türü: SD
  • Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 2A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11919
  • SR: 24444
  • FC: 3/4
  • Yayın Türü: SD
  • Kapsama: Türkiye-Avrupa

Türksat 3A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11054
  • SR: 30000
  • FC: 3/4
  • Yayın Türü: HD
  • Kapsama: Türkiye-Avrupa

DÜNYA KUPASI NE KADAR SÜRECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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