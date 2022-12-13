TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? 2022 Dünya Kupası frekans bilgileri! TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

2022 Dünya Kupası'nda artık son maçlar oynanıyor. Yarı Final ve Final maçlarının ardından Dünya Kupası'nın kazanan ülke belli olacak. Bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası frekans bilgiler ne merak ediyor. Peki, TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 Dünya Kupası frekans bilgileri nasıl ayarlanır? 2022 Dünya Kupası'nda artık son maçlar oynanıyor. Yarı Final ve Final maçlarının ardından Dünya Kupası'nın kazanan ülke belli olacak. Bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası frekans bilgiler ne merak ediyor. Peki, TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte detaylar...

TRT 1 DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11958

SR: 27500

FC: 5/6

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11096

SR: 30000

FC: 5/6

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 2A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11919

SR: 24444

FC: 3/4

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11054

SR: 30000

FC: 3/4

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Avrupa

FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Eğer televizyonunuzda TRT 4K veya TRT ULTRA HD (4K) kanalları yok ise;

Smart ürünlerde; Menü-Kurulum- Manuel Kanal Aramaya giriş yapınız. Açılan sayfada ilgili seçenekleri aşağıdaki gibi doldurunuz;