TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? 2022 Dünya Kupası frekans bilgileri! TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
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2022 Dünya Kupası'nda artık son maçlar oynanıyor. Yarı Final ve Final maçlarının ardından Dünya Kupası'nın kazanan ülke belli olacak. Bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası frekans bilgiler ne merak ediyor. Peki, TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 Dünya Kupası frekans bilgileri nasıl ayarlanır? 2022 Dünya Kupası'nda artık son maçlar oynanıyor. Yarı Final ve Final maçlarının ardından Dünya Kupası'nın kazanan ülke belli olacak. Bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası frekans bilgiler ne merak ediyor. Peki, TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte detaylar...
TRT 1 DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:
Türksat 4A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11958
- SR: 27500
- FC: 5/6
- Yayın Türü: HD
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Türksat 3A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11096
- SR: 30000
- FC: 5/6
- Yayın Türü: SD
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Türksat 2A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11919
- SR: 24444
- FC: 3/4
- Yayın Türü: SD
- Kapsama: Türkiye-Avrupa
Türksat 3A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11054
- SR: 30000
- FC: 3/4
- Yayın Türü: HD
- Kapsama: Türkiye-Avrupa
FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Eğer televizyonunuzda TRT 4K veya TRT ULTRA HD (4K) kanalları yok ise;
Smart ürünlerde; Menü-Kurulum- Manuel Kanal Aramaya giriş yapınız. Açılan sayfada ilgili seçenekleri aşağıdaki gibi doldurunuz;
- Arama tipi: Uydu
- Frekans: 11767
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- Sembol: 15000
- Şebeke Arama: Devre Dışı
- Uydu: Türksat
- Ardından OK tuşuna basınız.