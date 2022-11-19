TRT 1'de maç yok mu, neden maç yok? Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de değil mi? Maç TRT Spor'da mı?
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Türkiye Çekya maçı başladı. Vatandaşlar TRT 1'de maçı göremeyince maçın hangi kanalda yayınlandığını merak etti. Peki, Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de değil mi? Maç TRT Spor'da mı? İşte detaylar...
TRT 1'de neden maç yok? Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de değil mi? Maç TRT Spor'da mı? Türkiye Çekya maçı canlı yayın nereden izlenir? Ayrıntılar sizlerle...
Türkiye - Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20:00 'da TRT Spor'da başlayacak.
Türkiye - Çekya hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
19 Kasım bugünkü maç TRT 1'de değil TRT Spor'da olacak. Bugün TRT 1'de Gönül Dağı dizisi ekranlara gelecek.
Hazırlık maçını TRT Spor'dan canlı ve HD olarak seyredebilirsiniz.
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Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.