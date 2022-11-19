TRT 1'de maç yok mu, neden maç yok? Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de değil mi? Maç TRT Spor'da mı?

Türkiye Çekya maçı başladı. Vatandaşlar TRT 1'de maçı göremeyince maçın hangi kanalda yayınlandığını merak etti. Peki, Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de değil mi? Maç TRT Spor'da mı? İşte detaylar...