Bugün TRT'de maç yok mu niye maç yok? TRT 1'de maç olmayacak mı? TRT 1'de neden maç yok? 29 Mart Portekiz Dünya Kupası maçı TRT'de yok mu, neden yok, hangi kanalda? Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...

TRT 1'DE BUGÜN MAÇ YOK MU, NEDEN MAÇ YOK?

Bugün FIFA 2022 Dünya Kupası eleme maçları oynanacak. Maçlardan birisi de Portekiz - Kuzey Makedonya maçı oldu. Bugün Portekiz - Kuzey Makedonya maçı TRT'de değil S Sports ekranlarında yayınlanacak. Bugün TRT 1'de maç olmayacak. Türkiye-İtalya maçı ise TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Milli maçlar genelde TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat Türkiye turnuvadan elendiği için bugün TRT 1'de maç olmayacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.

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