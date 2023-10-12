TRT 1 çöktü mü? TRT WEB neden açılmıyor? (TRT İZLE, TABİİ TRT WEB)

TRT 1'dan maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından TRT 1 canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Yayını açmak isteyenler zaman zaman sorun yaşarken TRT 1 çöktü mü e TRT WEB neden açılmıyor gibi soruların yanıtını merak etti. Peki, TRT 1 çöktü mü! TRT WEB neden açılmıyor?

TRT 1 CANLI İZLE! Yıllardır birçok farklı diziyi, filmi, yarışmayı izleyicilerine sunarak birçok farklı programa ev sahipliği yapan TRT 1 canlı izleme linki, izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle Gönül Dağı ve Balkan Ninnisi gibi diziler ile birçok kez gündeme gelen ve TRT 1 canlı izlemek isteyenler bazen sorun yaşıyor.TRT 1 çöktü mü? TRT WEB neden açılmıyor gibi konular gündm oluyor.

TRT 1 ÇÖKTÜ MÜ?

TRT online yayını sorunsuz şekilde devam ediyor. Kullanıcılar teknik cihazlarını kontrol edebilirler.

TRT 1 KANAL FREKANS AYALARI

KANAL TRT1

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

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