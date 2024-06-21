TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

• Frekans 11794

• Polarizasyon V(Dikey)

• Sembol Oranı 30000

• FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.