TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

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TRT 1 CANLI YAYIN

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi

21:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 Teşkilat

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.