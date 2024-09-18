TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
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TRT 1 canlı izle linki araştırılıyor. TRT 1 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından TRT 1 canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nin başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi canlı izle! Borussia Dortmund maçı canlı izle! Borussia Dortmund Club Brugge maçı canlı izle! araştırması yapılıyor. Peki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? TRT 1 şifresiz canlı izleme linki, TRT 1 canlı izle araştırılıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki!
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 Seksenler
15.40 Gönül Dağı
18.40 İddiaların Aksine
18.45 Ana Haber
19.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bologna-Shakhtar Donetsk"
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Club Brugge-Borussia Dortmund"
00.15 Yabancı Sinema "Son Şans"
02.25 Seksenler
03.35 Gönül Dağı
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS
TRT, UEFA maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.