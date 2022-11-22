TRT 1 canlı maç izle! 22 Kasım TRT 1 Dünya Kupası 2022 maçları canlı izle! TRT 1 HD, TRT 1 4K, TRT Spor canlı yayın izle! Tüm TRT frekans değerleri!

Dünya Kupası maçları her zaman olduğu gibi canlı yayın ile TRT ekranlarında yerini alacak. Turnuva boyunca maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. TRT 1'de Dünya Kupası maçlarını canlı izlemek isteyenler Google'da TRT 1 canlı maç izle! TRT 1 Dünya Kupası 2022 maçları canlı izle! TRT 1, TRT Spor canlı yayın izle! Maçlar hangi kanalda? araştırması yapıyor. Peki, TRT 1 canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı seyret! TRT 1 full HD maç izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. TRT 1 canlı maç izle! TRT 1 Dünya Kupası 2022 maçları canlı izle! TRT 1, TRT Spor canlı yayın izle! Maçlar hangi kanalda? TRT 1 maçları anlık takip et! TRT 1 maçları canlı yayın izle! TRT 1 4K canlı izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Bazı maçlar TRT 1'de verilecek bazı maçlar ise TRT Spor ekranlarında olacak.

TRT 1 CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dünya Kupası 2022 maçlarını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 CANLI İZLE!

TRT SPOR CANLI İZLE!

22 KASIM BUGÜN HANGİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI VAR?

Arjantin - Suudi Arabistan

Danimarka - Tunus

Meksika - Polonya

Fransa - Avustralya

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.