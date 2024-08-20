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TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki!

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TRT, futbola olan büyük desteğini bir kez daha göstererek, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. TRT 1 canlı izle! İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki!

Futbol yayıncılığında 50 yılı aşkın tecrübeye sahip olan TRT, dünya standartlarında yayıncılık kalitesi, üst düzey prodüksiyon becerisi ve donanımlı ekipleriyle bu kez Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ TRT 1'DE

Futbol yayıncılığında 50 yılı aşkın tecrübeye sahip olan TRT, dünya standartlarında yayıncılık kalitesi, üst düzey prodüksiyon becerisi ve donanımlı ekipleriyle bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Türk takımlarının mücadelelerinin yanı sıra, Avrupa takımlarının birbirinden iddialı maçları önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii ile ekranlara taşınacak. Kamu yayıncısı sıfatıyla TRT, Türk takımlarının maçlarını ise şifresiz olarak TRT kanallarından yayımlayacak.

Türkiye'de sporun en köklü ve en büyük destekçisi olan TRT, Trendyol 1. Lig, Olimpiyatlar, FIFA Dünya Kupası ve Elemeleri, UEFA Euro 2024 ve Elemeleri, CEV Voleybol Milletler Ligi ve daha nice spor içeriğine ek olarak, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Spor yayıncılığında köklü bir geçmişe sahip olan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde eden TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Osman Demir
Osman Demir
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