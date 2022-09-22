TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
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03:05 Masumlar Apartmanı
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Masumlar Apartmanı
16:45 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sosyete Şaban
21:45 Türkiye - Lüksemburg
23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4