TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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TRT1 YAYIN AKIŞI
- 00:05 Kumpas
- 02:05 Kara Tahta
- 04:25 Gönül Dağı
- 06:20 Kalk Gidelim
- 09:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
- 12:20 Seni Kalbime Sakladım
- 15:45 Balkan Ninnisi
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Mükemmel Eşleşme
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
- TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4