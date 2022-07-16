TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! - Haberler

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TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 CANLI İZLE

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TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

TRT 1 CANLI YAYIN

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TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ, FİLMLERİ KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 00:05 Kumpas
  • 02:05 Kara Tahta
  • 04:25 Gönül Dağı
  • 06:20 Kalk Gidelim
  • 09:45 Bu Toprağın Sesi
  • 10:30 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
  • 12:20 Seni Kalbime Sakladım
  • 15:45 Balkan Ninnisi
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Mükemmel Eşleşme

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4
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