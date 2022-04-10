TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! - Haberler

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TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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  • 13:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
  • 15:00 Ramazan Günlüğü
  • 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
  • 17:00 Ana Haber
  • 17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 19:00 Ramazan Sevinci
  • 20:00 Teşkilat
  • 23:55 Kasaba Doktoru

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4

Haberler.com - Gündem

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