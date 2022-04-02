TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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- 14:55 Ramazan Günlüğü
- 15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 Ana Haber
- 17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci
- 20:00 Gönül Dağı