TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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00:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:15 Seksenler
05:00 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
22:45 Portekiz - Türkiye