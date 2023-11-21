TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın İZLE! TRT 1 canlı yayın izleme linki! TRT 1 FULL HD İZLE!

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TRT 1 KANAL FREKANS AYALARI

KANAL TRT1

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE

Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Anadolu'da Yaşam, 3'te 3, Alişan İle Hayata Gülümse, Enine Boyuna, Benim Adım Melek, Kasaba Doktoru, Alparslan: Büyük Selçuklu, gibi programların yer aldığı TRT1 kanalını canlı izlemek için TRT1 CANLI İZLE 'ye tıklayabilirsiniz.