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TRT 1 canlı izle! GALLER - TÜRKİYE! 21 Kasım Galler - Türkiye EURO 2024 maçı canlı izle!

21 Kasım 2023 23:08 , Son Güncelleme: 23:08 Gündem Haberleri Abone Ol

Bu akşam TRT 1'de yayınlanacak olan Galler Türkiye maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek. Peki, TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? 21 Kasım Galler - Türkiye EURO 2024 maçı canlı izle...