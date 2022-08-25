TRT 1 canlı izle! 25 Ağustos Antwerp - M.Başakşehir canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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Antwerp - M.Başakşehir maçını canlı izlemek isteyenler TRT 1 canlı izle linkini araştırılıyor. TRT 1 maçları, dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından TRT 1 izlemek için TRT 1 canlı izleme linki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki, TRT 1 canlı izle gibi konuları araştırıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki...

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TRT1 25 AĞUSTOS 2022 YAYIN AKIŞI

06:43 : İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 : Yedi Numara

09:05 : Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 : Çırak

13:00 : Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:40 : Balkan Ninnisi (Altyazılı)

19:00 : Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 : İddiaların Aksine

20:00 : Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"

21:45 : Avrupa Konferans Ligi "Royal Antwerp-Başakşehir" (Canlı)

23:45 : Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:40 : Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

04:25 : Balkan Ninnisi (Altyazılı)

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

BAŞAKŞEHİR - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antwerp - M.Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bugün 25 Ağustos Perşembe TRT 1'de saat 21:45'de başlayacak.