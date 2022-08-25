TRT 1 canlı izle! 25 Ağustos Antwerp - M.Başakşehir canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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Antwerp - M.Başakşehir maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT 1 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından TRT 1 canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? TRT 1 şifresiz canlı izleme linki, TRT 1 canlı izle araştırılıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki...
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- 06:43 : İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:45 : Yedi Numara
- 09:05 : Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:25 : Çırak
- 13:00 : Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 15:40 : Balkan Ninnisi (Altyazılı)
- 19:00 : Ana Haber (Canlı)
- 19:55 : İddiaların Aksine
- 20:00 : Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"
- 21:45 : Avrupa Konferans Ligi "Royal Antwerp-Başakşehir" (Canlı)
- 23:45 : Kasaba Doktoru (Altyazılı)
- 02:40 : Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 04:25 : Balkan Ninnisi (Altyazılı)
- TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4
Antwerp - M.Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bugün 25 Ağustos Perşembe TRT 1'de saat 21:45'de başlayacak.