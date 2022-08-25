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TRT 1 canlı izle! 25 Ağustos Antwerp - M.Başakşehir canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 canlı izle! 25 Ağustos Antwerp - M.Başakşehir canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Antwerp - M.Başakşehir maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT 1 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından TRT 1 canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? TRT 1 şifresiz canlı izleme linki, TRT 1 canlı izle araştırılıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki...

Antwerp - M.Başakşehir maçını canlı izlemek isteyenler TRT 1 canlı izle linkini araştırılıyor. TRT 1 maçları, dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından TRT 1 izlemek için TRT 1 canlı izleme linki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki, TRT 1 canlı izle gibi konuları araştırıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki...

TRT 1 canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

TRT 1 canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE'ye tıklayınız.

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

  • 06:43 : İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:45 : Yedi Numara
  • 09:05 : Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 12:25 : Çırak
  • 13:00 : Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 15:40 : Balkan Ninnisi (Altyazılı)
  • 19:00 : Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 : İddiaların Aksine
  • 20:00 : Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"
  • 21:45 : Avrupa Konferans Ligi "Royal Antwerp-Başakşehir" (Canlı)
  • 23:45 : Kasaba Doktoru (Altyazılı)
  • 02:40 : Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 04:25 : Balkan Ninnisi (Altyazılı)

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4

Antwerp - M.Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bugün 25 Ağustos Perşembe TRT 1'de saat 21:45'de başlayacak.

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