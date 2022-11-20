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TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

TRT 1 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından TRT 1 canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? TRT 1 şifresiz canlı izleme linki, TRT 1 canlı izle araştırılıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki...

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TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 02:00 Yürek Çıkmazı
  • 04:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 05:00 Kalk Gidelim
  • 08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
  • 11:50 Enine Boyuna
  • 13:00 Hayallerinin Peşinde
  • 13:25 İmkansız Olasılık
  • 15:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 17:00 Ana Haber
  • 17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi
  • 19:00 Katar - Ekvador
  • 21:00 Teşkilat

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4
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