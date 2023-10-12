TRT 1 canlı izle! 12 Ekim Hırvatistan Türkiye canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• TÜRKSAT 4A

• Frekans 11794

• Polarizasyon V(Dikey)

• Sembol Oranı 30000

• FEC 3/4

Hırvatistan Türkiye MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı bugün 12 Ekim Perşembe TRT 1'de saat 21:45'de başlayacak.

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