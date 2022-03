TRT 1 Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm izle! Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar 14. bölümü bugün ekranlara gelecek. Barbaroslar canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Barbaroslar canlı izleme linki, Barbaroslar 14. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar yeni dizi 14. bölüm canlı izle! Barbaroslar yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar 14. bölüm full HD izle! Barbaroslar yeni dizi yeni sezon ilk bölüm canlı seyret!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR : AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor; Oruç, İlyas ve leventler Kalimnos'un Midilli fethi için hazırlattığı çakaloz toplarını taşıyan gemiyi ele geçirmişti. Habeşlilerden yağmalanan altınları alarak Kalimnosluların planını bozacak olan Oruç ise başka bir sürpriz ile karşı karşıya kalmış, kendini tüccar olarak tanıtan Alfonso, onun can düşmanı Kalimnos Komutanı Pietro olarak karşısına çıkmıştı. Pietro ile Oruç'un yüzleşmesi nasıl olacaktır? Oruç, Unita'nın Habeşli mazlumlardan çaldığı altınları kurtarabilecek midir? Hanı ele geçiren Şahbaz, Sylvio'nun Oruç'a sığındığını öğrenmiş ve Sylvio'yu handa sıkıştırmıştı. Babasını handa asılmış olarak bulan Isabel ise bunu Şahbaz'ın yaptığı düşüncesiyle karşısına çıkmıştı. Isabel, Şahbaz'ı öldüreceği sırada kardeşinin sesini işitmişti. Isabel'in yıllardır hasretini çektiği ve izini sürdüğü kardeşi Şahbaz'ın eline mi geçmişti? Oruç'un elindeki her şeyi almak için Isabel'i yanına çekmek isteyen Şahbaz'ın, Isabel'e yaptırımları neler olacaktır? Çocukluğunda ezberlediği bir duayı Pietro'nun fısıldadığını fark eden Meryem, kardeşi olduğu ihtimaliyle onu ormanda yakalamıştı. Pietro'ya bu duayı nereden bildiğini soran Meryem bir cevap alamamış ve Pietro, Meryem'i yaralayıp kaçmıştı. Meryem'in kardeşi olduğuna ilişkin şüpheleri artan Pietro gerçeği öğrenmek için nasıl bir yol izleyecektir? Meryem ile Pietro'nun bir sonraki yüzleşmesi nasıl olacaktır? Hüma her fırsatta yapacağı ticaretin önüne taş koymaya çalışan Firuze'ye karşı Osmanlı'nın gücüyle büyük gözdağı vermişti. Karşılığında intikam arayışına giren Firuze'nin yeni hamlesi ne olacaktır? Memlük Emiri Karabay, ikazlarına karşın geri durmayan ve Osmanlı'nın gölgesi olarak Memlük topraklarında itibarını zedeleyen Oruç'u durdurabilecek midir? Meryem ile Hızır ise, bir türlü ulaşamadıkları harita parçalarının Midilli'de olduğu düşüncesiyle harekete geçmişti. Akdeniz'in kilidini açacak olan anahtarı bulmak için çıktıkları bu yolculuk aralarında başlayan aşkın da ilk filizini vermişti. Açıldıkları bu deryalarda peşlerini bırakmayan Pietro'nun ne gibi tuzakları olacaktır? Hızır ve Meryem, Midilli'de kitabın ve haritanın eksiğini tamamlayacak olan Piri Reis'e ulaşmayı ve onun kalemi ışığında Türklerin kızıl elması olan Akdeniz'in kapılarını aralamayı başarabilecek midir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

