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TRT 1 4K frekans bilgileri! TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? TRT 1 4K frekans ayarı!

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TRT 1 4K frekans bilgileri! TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? TRT 1 4K frekans ayarı!

TRT 1 4K frekans bilgileri ile frekans bilgilerinizi güncelleyerek TRT 1'deki dizileri, maçları ve programları 4K görüntü kalitesi ile seyredebilirsiniz. Peki, TRT 4K frekans bilgileri ne? TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? İşte, TRT 1 4K frekans bilgileri!

TRT 1 4K frekans bilgileri nedir? TRT 1 4K frekans bilgileri ile frekans bilgilerinizi güncelleyerek TRT 1'deki dizileri, maçları ve programları 4K görüntü kalitesi ile seyredebilirsiniz. Peki, TRT 4K frekans bilgileri ne? TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? İşte, TRT 1 4K frekans bilgileri haberimizde...

TRT 1 4K FREKANS BİLGİLERİ

Eğer televizyonunuzda TRT 4K veya TRT ULTRA HD (4K) kanalları yok ise;

Smart ürünlerde; Menü-Kurulum- Manuel Kanal Aramaya giriş yapınız. Açılan sayfada ilgili seçenekleri aşağıdaki gibi doldurunuz;

  • Arama tipi: Uydu
  • Frekans: 11767
  • Polarizasyon: Vertical (dikey)
  • Sembol: 15000
  • Şebeke Arama: Devre Dışı
  • Uydu: Türksat
  • Ardından OK tuşuna basınız.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11958
  • SR: 27500
  • FC: 5/6
  • Yayın Türü: HD
  • Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 3A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11096
  • SR: 30000
  • FC: 5/6
  • Yayın Türü: SD
  • Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 2A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11919
  • SR: 24444
  • FC: 3/4
  • Yayın Türü: SD
  • Kapsama: Türkiye-Avrupa

Türksat 3A Uydusu (42°E)

  • Frekans (MHZ): 11054
  • SR: 30000
  • FC: 3/4
  • Yayın Türü: HD
  • Kapsama: Türkiye-Avrupa
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