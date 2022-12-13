TRT 1 4K frekans bilgileri! TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? TRT 1 4K frekans ayarı!

TRT 1 4K frekans bilgileri ile frekans bilgilerinizi güncelleyerek TRT 1'deki dizileri, maçları ve programları 4K görüntü kalitesi ile seyredebilirsiniz. Peki, TRT 4K frekans bilgileri ne? TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? İşte, TRT 1 4K frekans bilgileri!

TRT 1 4K frekans bilgileri nedir? TRT 1 4K frekans bilgileri ile frekans bilgilerinizi güncelleyerek TRT 1'deki dizileri, maçları ve programları 4K görüntü kalitesi ile seyredebilirsiniz. Peki, TRT 4K frekans bilgileri ne? TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? İşte, TRT 1 4K frekans bilgileri haberimizde...

TRT 1 4K FREKANS BİLGİLERİ

Eğer televizyonunuzda TRT 4K veya TRT ULTRA HD (4K) kanalları yok ise;

Smart ürünlerde; Menü-Kurulum- Manuel Kanal Aramaya giriş yapınız. Açılan sayfada ilgili seçenekleri aşağıdaki gibi doldurunuz;

Arama tipi: Uydu

Frekans: 11767

Polarizasyon: Vertical (dikey)

Sembol: 15000

Şebeke Arama: Devre Dışı

Uydu: Türksat

Ardından OK tuşuna basınız.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11958

SR: 27500

FC: 5/6

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11096

SR: 30000

FC: 5/6

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Türksat 2A Uydusu (42°E)

Frekans (MHZ): 11919

SR: 24444

FC: 3/4

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Türksat 3A Uydusu (42°E)