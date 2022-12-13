TRT 1 4K frekans bilgileri! TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? TRT 1 4K frekans ayarı!
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TRT 1 4K frekans bilgileri ile frekans bilgilerinizi güncelleyerek TRT 1'deki dizileri, maçları ve programları 4K görüntü kalitesi ile seyredebilirsiniz. Peki, TRT 4K frekans bilgileri ne? TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? İşte, TRT 1 4K frekans bilgileri!
TRT 1 4K frekans bilgileri nedir? TRT 1 4K frekans bilgileri ile frekans bilgilerinizi güncelleyerek TRT 1'deki dizileri, maçları ve programları 4K görüntü kalitesi ile seyredebilirsiniz. Peki, TRT 4K frekans bilgileri ne? TRT 1 4K nasıl izlenir? TRT 1 4K kaçıncı kanal? İşte, TRT 1 4K frekans bilgileri haberimizde...
TRT 1 4K FREKANS BİLGİLERİ
Eğer televizyonunuzda TRT 4K veya TRT ULTRA HD (4K) kanalları yok ise;
Smart ürünlerde; Menü-Kurulum- Manuel Kanal Aramaya giriş yapınız. Açılan sayfada ilgili seçenekleri aşağıdaki gibi doldurunuz;
- Arama tipi: Uydu
- Frekans: 11767
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- Sembol: 15000
- Şebeke Arama: Devre Dışı
- Uydu: Türksat
- Ardından OK tuşuna basınız.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT 1 yeni frekans bilgileri şu şekildedir:
Türksat 4A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11958
- SR: 27500
- FC: 5/6
- Yayın Türü: HD
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Türksat 3A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11096
- SR: 30000
- FC: 5/6
- Yayın Türü: SD
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Türksat 2A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11919
- SR: 24444
- FC: 3/4
- Yayın Türü: SD
- Kapsama: Türkiye-Avrupa
Türksat 3A Uydusu (42°E)
- Frekans (MHZ): 11054
- SR: 30000
- FC: 3/4
- Yayın Türü: HD
- Kapsama: Türkiye-Avrupa