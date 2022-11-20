TRT 1 4K CANLI İZLE! TRT 1 HD canlı yayın izle! TRT 1 HD canlı izle!

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TRT 1 HD CANLI İZLE

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TRT 1 CANLI YAYIN

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:00 Kalk Gidelim

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:50 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:25 İmkansız Olasılık

15:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

17:00 Ana Haber

17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi

19:00 Katar - Ekvador

21:00 Teşkilat

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.