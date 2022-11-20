TRT 1 4K CANLI İZLE! TRT 1 HD canlı yayın izle! TRT 1 HD canlı izle!
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 02:00 Yürek Çıkmazı
- 04:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 05:00 Kalk Gidelim
- 08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
- 11:50 Enine Boyuna
- 13:00 Hayallerinin Peşinde
- 13:25 İmkansız Olasılık
- 15:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 17:00 Ana Haber
- 17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi
- 19:00 Katar - Ekvador
- 21:00 Teşkilat
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.