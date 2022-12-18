TRT 1 4K CANLI İZLE! TRT 1 canlı yayın izle! TRT 1 HD canlı yayın izle! TRT 1 HD canlı izle

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TRT 1 HD CANLI İZLE

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TRT 1 CANLI YAYIN



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TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:05 Kasaba Doktoru

16:30 Ana Haber

16:55 Kapanış Töreni

17:05 Kupa Saati

18:00 Arjantin - Fransa

20:00 Kupa Töreni

20:30 Teşkilat

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.