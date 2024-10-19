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TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var?

TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var?
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20 Ekim tarihinde TRT 1'de yayınlanacak olan programların listesi ve kesintisiz izleme linki merak ediliyor. TRT 1'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağına dair bilgiler bu haberde yer alıyor.

TRT1'in bugünkü yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dizi severler ve yarışma programlarını takip edenler, bekledikleri yapımların ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. TRT1'in güncel yayın akışı, özellikle sevilen diziler, eğlenceli yarışmalar ve diğer programlarla dikkat çekiyor. İzleyiciler, gün içinde hangi programların ve dizilerin ekranlara geleceğini görmek için yayın akışı detaylarını takip ediyor. Peki, bugün TRT1 ekranlarında neler var? İşte TRT1'in bugünkü yayın akışı ve detaylar...

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ, FİLMLERİ KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var?

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

07.00 Yeditepe İstanbul

08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.20 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.40 3'te 3

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