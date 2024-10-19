TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var?
20 Ekim tarihinde TRT 1'de yayınlanacak olan programların listesi ve kesintisiz izleme linki merak ediliyor. TRT 1'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağına dair bilgiler bu haberde yer alıyor.
TRT1'in bugünkü yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dizi severler ve yarışma programlarını takip edenler, bekledikleri yapımların ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. TRT1'in güncel yayın akışı, özellikle sevilen diziler, eğlenceli yarışmalar ve diğer programlarla dikkat çekiyor. İzleyiciler, gün içinde hangi programların ve dizilerin ekranlara geleceğini görmek için yayın akışı detaylarını takip ediyor. Peki, bugün TRT1 ekranlarında neler var? İşte TRT1'in bugünkü yayın akışı ve detaylar...
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TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Yedi Numara
07.00 Yeditepe İstanbul
08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.20 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.40 3'te 3