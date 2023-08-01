Troya Müzesi'nde 2024 yılında hedef 1 milyon ziyaretçi

Troya Müzesi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor

Müze Müdürü Gölcük :

"Bu yıl Troya Müzesi olarak 800 bin ziyaretçiye ulaşmış olacağız"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, yılsonuna kadar 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlarken, 2024 yılında ise 1 milyon ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "2020 hedefimiz pandemi olmasaydı, 1 milyon ziyaretçiyi yakalıyorduk. Ama pandemi ve depremler gibi felaketler arayı birazcık uzattı. 2024 yılında da artık 1 milyon ziyaretçiyi çok rahatlıkla yakalayacağımızı ön görüyoruz. Bu yıl Troya Müzesi olarak 800 bin ziyaretçiye ulaşmış olacağız" dedi.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip içerisinde 2 bin eser sergilenen Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Troya Müzesi, ziyarete açıldıktan hemen sonra mimarisi ve içerisinde sergilenen eserler ile tüm dünyanın ilgisini çekti. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya Ören Yeri'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan Troya Müzesi, '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü, '2020 ve 2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü kazandı. Troya Müzesi ayrıca, Tripadvisor.com tarafından 'Traveller Choice Awards' ödülleri çerçevesinde iki yıl üst üste 'Travaller Choice' (gezgin seçimi) ödülleri verildi.

Ödül avcısı, Troya Müzesi, açılışının gerçekleştirildiği 18 Mart 2019 tarihinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl gözdesi olmaya devam ediyor. Troya Müzesi, yılsonuna kadar 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlarken, 2024 yılında ise 1 milyon ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor. Troya Müzesi'ni Kurban Bayramı'nda ise yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Troya Müzesi açıldığı günden bu yana günlük 5 bin ziyaretçi sayısı ile rekor kırdı.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'nin açılmasının ardından kısa bir süre içinde popülerliğe ulaştığını söyledi. 2019 yılında Time Dergisinin dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yer seçkisine seçildiğini de hatırlatan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Ardından 2020 yılında Avrupa Yılın Müzesi Takdir Ödülünü alması müzeyi popülerleştirdi. Müze bir fenomene dönmeye başladı. Fakat müzenin açıldıktan çok kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle beraber istediğimiz rakamlara uzunca bir süre ulaşamamıştık. Geçen yıl ki ziyaretçi sayımız açıldığı günden yüksek seviyeye çıktı. 2023 yılında büyük beklentilerle açıkçası yıla başladık. Hatta Ocak ayı ziyaretçi sayımız bir önceki yıla göre yaklaşık 2.5 kat daha fazlaydı. Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden yaraladığı gibi, tabii ki hem iç turizmde hem dış turizmde bir miktar sayıların duraklamasına sebep oldu. Fakat içinde bulunduğumuz aylarda ziyaretçi sayımız artmaya başladı. Bir önceki bayram döneminde günlük ziyaretçi sayımız 5 bindi. Bu açıldığı günden bugüne kadar günlük bazda bizim rekor sayımız oldu. Kurban Bayramı tatili boyunca da yaklaşık 40 bine yakın bir ziyaretçi sayısı aldık Bu Troya'daki o periyotta aldığımız en iyi ziyaretçi sayısı oldu. Tabi ziyaretçi sayısının yanında bir de şu var. Ziyaretçiler geliyorlar ama müzede ne görüyorlar. Müzeden hangi memnuniyetle ayrılıyorlar. Tripadvisor sitesi gezginlerin mekanları bağımsız oyladığı önemli sitelerden birisi. Hem 2022 hem de 2023 yılında seyyahların seçkisine girdi. 2022 ve 2023'te bu iki ödülü aldık. İçinde bulunduğumuz seneyi Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi beraber düşünüldüğünde her ikisindeki toplam sayının tüm zamanların Troya rekoru olacağını düşünüyoruz. Aslında bizim 2020 hedefimiz pandemi olmasaydı, 1 milyon ziyaretçiyi yakalıyorduk. Ama pandemi ve depremler gibi felaketler arayı birazcık uzattı. 2024 yılında da artık 1 milyon ziyaretçiyi çok rahatlıkla yakalayacağımızı ön görüyoruz. Bu yıl ise Troya Müzesi olarak 800 bin ziyaretçiye ulaşmış olacağız" dedi.