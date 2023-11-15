Türkiye'nin özgün bir ödeme yöntemi olarak bilinmekte olan Troy yurtdışında geçerli mi? Merak ediliyor. Troy kart sahibi olmak isteyen kişiler, kartın yurtdışında geçerli olup, olmadığını araştırmakta. Peki, Troy yurtdışında geçerli mi? Troy yurtdışında kullanılabilir mi, nerelerde geçer?

Troy yurtdışında geçerli mi? Sorusu, Troy kart sahibi olmak isteyen kişilerin merak ettikleri detaylar arasında yer alıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen Troy Kart, yerli bir kartlı ödeme sistemini temsil ediyor. Bu kartın en önemli özelliği, Türkiye'de üretilmiş olmasıdır. Bu nedenle birçok vatandaş, Troy kartı araştırmakta. Peki, Troy yurtdışında geçerli mi? Troy yurtdışında kullanılabilir mi, nerelerde geçer?

TROY YURTDIŞINDA GEÇERLİ Mİ?

"TROY" kartı, Türkiye'de kullanılan bir ödeme kartıdır ve genellikle Türk Lirası cinsindendir. Yurt dışında kullanımı genellikle sınırlıdır ve kartın özelliklerine, işbirliği yaptığı ödeme sistemlerine ve yurt dışındaki kabul edilen kart ağlarına bağlı olarak değişebilir. TROY kartınızda bir uluslararası ödeme sistemi logosu (örneğin, Visa veya Mastercard) varsa, TROY kartınızı yurtdışında da kullanabilirsiniz demektir.

TROY KART HANGİ BANKALARDA VAR?

Troy Kart, Akbank, Aktif Bank, Albaraka, Anadolubank, Emlak Katılım, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, PTT, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası'nda bulunmaktadır.

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