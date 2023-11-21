TROY KART HANGİ ÜLKENİN? Troy Kart yerli mi, kimin, hangi bankaya ait?

Troy Kart, Türkiye'nin özgün bir ödeme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen Troy Kart, yerli bir kartlı ödeme sistemini temsil ediyor. Bu kartın en önemli özelliği, Türkiye'de üretilmiş olmasıdır. Troy Kart, adını taşıdığı logosuyla hızla tanınır hale gelmiştir. Peki, Troy Kart hangi ülkenin? Troy Kart yerli mi, kimin, hangi bankaya ait? İşte detaylar…

Troy Kart, Türkiye'deki 20'den fazla bankanın iş birliğiyle sunulmaktadır. Kart kullanıcıları, bu bankalardan başvuru yaparak kolayca bir Troy Kart sahibi olabilirler. Troy Kart, MasterCard gibi uluslararası finans şirketlerinin yerine kullanılan bir ara yüzü temsil eder. Bu ara yüz, farklı bankalar arasında para transferlerinin ve elektronik alışverişlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Peki, Troy Kart hangi ülkenin? Troy Kart yerli mi, kimin, hangi bankaya ait? İşte detaylar…

TROY KART HANGİ ÜLKENİN?

Troy Kart, yerel bir girişim olarak Türkiye'de geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş bir kart ödeme sistemidir. Türk tüketicileri ve işletmeleri için hızlı ve güvenilir bir ödeme çözümü sunan Troy Kart, yerli ve milli bir kimlik taşır. Bu sayede Türkiye'de finansal işlemler daha bağımsız bir şekilde yürütülebilir hale gelirken, aynı zamanda uluslararası finans şirketlerine olan bağımlılığı azaltmaktadır. Troy Kart, Türk ekonomisinin finansal altyapısını güçlendiren bir adım olarak ön plana çıkmaktadır.

TROY KART YERLİ Mİ, KİMİN, HANGİ BANKAYA AİT?

TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemidir. BKM, TROY faaliyetleri için 31 Mart 2016 tarihinde BDDK'dan kartlı sistem kurmak üzere faaliyet izni almıştır. Ayrıca BKM'nin bir diğer faaliyeti olan ödeme sistemi işleticiliği nedeniyle, yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den de onay alınmıştır.