Trippa alla Milanese tarifi! MasterChef Trippa alla Milanese nasıl yapılır?

İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Trippa alla Milanese ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Trippa alla Milanese nasıl yapılır? Trippa alla Milanese nedir? Trippa alla Milanese nasıl yapılır, Trippa alla Milaneseyapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Trippa alla Milanese yapıldı, evde klasik Trippa alla Milanese yapıldı! İşte

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Trippa alla Milanese hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Trippa alla Milanesehazırladı. Peki, Trippa alla Milanese nedir? Trippa alla Milanesenasıl yapılır? Trippa alla Milanese nedir?

TRİPPA ALLA MİLANESETARİFİ!

• 1 kg temiz ve önceden pişirilmiş işkembe

• 1 Beyaz Soğan

• 1 sap kereviz

• 1 Havuç

• 350 gr konserve İspanyol beyaz fasulyesi

• 150 gr domates püresi

• 200 gr Pancetta Tesa

• 50 gr Tereyağı

• Sebze suyu

• 4 adaçayı yaprağı

• 4 Karanfil

• Karabiberin

• tatmak için tuz

TARİFİ

1. İşkembe Milanese'yi hazırlamak için doğranmış soğanı, havucu ve kerevizi hazırlayın. Pastırmayı, kabuğunu çıkarmaya dikkat ederek şeritler halinde kesin. Bu noktada tereyağını ve pastırmayı birtencereye koyup bir süre kızartın. Şimdi doğranmış soğanı, havuç ve kerevizi, adaçayı yapraklarını ve karanfilleri ekleyin. Her şey kısık ateşte kızarırken işkembeyi yıkayın, şeritler halinde kesin ve tencereye koyun.

2. Şimdi domates püresini ve biraz sebze suyunu ekleyin, kapağını kapatın ve çok fazla kurumamasına dikkat ederek yaklaşık 2 saat kısık ateşte pişirin. Gerekirse biraz daha sebze suyu ekleyin. 2 saatin sonuna doğru beyaz İspanyol fasulyesini ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın ve 30 dakika daha pişmeye bırakın.

Isıyı kapatın, biraz Grana Padano ekleyin ve Tripe Milanese'niz sıcak olarak servis edilmeye hazır!