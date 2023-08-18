Trigliserid nedir? Yüksek trigliserid seviyesi ve sağlık riskleri

Trigliseridler, vücutta enerji depolamak için kullanılan yağ molekülleridir. Yüksek trigliserid seviyeleri ise çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek trigliserid seviyelerinin nedenleri arasında diyet ve yağ alımı, genetik faktörler, obezite ve sedanter yaşam tarzı, metabolik sendrom bulunur. Trigliserid nedir? Yüksek trigliserid seviyesi neden olur?

Günümüzde sağlığımızı korumak ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, trigliseridlerin rolü ve etkileri oldukça önemlidir. Yüksek trigliserid seviyeleri kalp hastalığı, damar tıkanıklığı, pankreatit ve metabolik sendrom riskini arttırır. Trigliserid düzeylerini kontrol etmek için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkol tüketiminin azaltılması ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi önerilir. Peki, trigliserid nedir? Yüksek trigliserid neden olur? Yüksek trigliserid sağlık riskleri nelerdir? Trigliserid düzeyi nasıl kontrol edilebilir? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

TRİGLİSERİD NEDİR?

Trigliseridler, vücutta enerji depolamak için kullanılan bir tür yağdır. Üç yağ asidinin birleşmesiyle oluşurlar ve kan dolaşımında enerji kaynağı olarak taşınırlar. Trigliseridler, besinlerde bulunan yağların sindirim sürecinde yağ asitlerine ve gliserole parçalanmasıyla oluşur. Bu trigliseridler enerji depolamanın yanı sıra vücutta çeşitli önemli işlevlere sahiptir. Bunlar arasında enerji ihtiyacını karşılamak, hücre membranlarının yapısına katkıda bulunmak, organları korumak ve vücut ısısını dengelemek yer alır.

YÜKSEK TRİGLİSERİD NEDEN OLUR?

Yüksek trigliserid seviyeleri birkaç farklı nedene bağlı olabilir.

Diyet ve Yağ Alımı

Beslenme alışkanlıkları, trigliserid seviyelerini etkileyen önemli bir faktördür. Yüksek miktarda doymuş yağ, trans yağ ve şeker içeren bir diyet, trigliserid seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Ayrıca, aşırı miktarda alkol tüketimi de trigliserid seviyelerini artırabilir.

Genetik Faktörler

Genetik faktörler, bireylerin trigliserid seviyelerini etkileyebilir. Ailesinde yüksek trigliserid seviyeleri olan kişiler, genetik yatkınlık nedeniyle daha yüksek risk altında olabilirler.

Obezite ve Sedanter Yaşam Tarzı

Obezite ve sedanter yaşam tarzı, trigliserid seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunabilir. Obezite, vücutta yağ depolanmasını artırarak trigliserid seviyelerini artırabilir. Aynı şekilde, fiziksel aktivitenin eksikliği de trigliserid seviyelerini etkileyebilir.

Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom, yüksek trigliserid seviyelerinin bir belirtisi olabilir. Metabolik sendrom, obezite, yüksek kan basıncı, insülin direnci ve düşük HDL (iyi) kolesterol düzeyleri gibi faktörlerin bir kombinasyonudur.

YÜKSEK TRİGLİSERİD SEVİYESİNİN SAĞLIK RİSKLERİ NELERDİR?

Yüksek trigliserid seviyeleri, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kardiyovasküler Hastalıklar

Yüksek trigliserid seviyeleri, kalp hastalığı ve damar tıkanıklığı riskini artırabilir. Trigliseridler, arterlerde plak birikimine neden olarak damarların daralmasına ve kan akışının engellenmesine yol açabilir.

Pankreatit

Yüksek trigliserid seviyeleri, pankreatit adı verilen pankreas iltihabına neden olabilir. Pankreatit, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlara yol açan ciddi bir durumdur.

Metabolik Sendrom

Yüksek trigliserid seviyeleri, metabolik sendromun bir parçası olarak görülebilir. Metabolik sendrom, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi bir dizi sağlık sorununu içeren bir durumdur.

TRİGLİSERİD DÜZEYİ NASIL KONTROL EDİLEBİLİR?

Trigliserid seviyelerini kontrol etmek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir. İşte trigliserid düzeylerini kontrol etmenin bazı yolları:

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı bir beslenme düzeni, trigliserid seviyelerini kontrol etmede etkilidir. Doymuş yağ ve trans yağ içeren yiyeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Bunun yerine, sağlıklı yağ kaynakları olan avokado, zeytinyağı ve balık gibi gıdalar tercih edilmelidir. Ayrıca, şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketimi azaltılmalıdır.

Fiziksel Aktivite

Düzenli fiziksel aktivite, trigliserid seviyelerini düşürmede yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak, enerji harcamasını artırır ve trigliseridlerin yakılmasına yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmak önerilir.

Sigara ve Alkol Tüketimi

Sigara içmek ve aşırı miktarda alkol tüketmek, trigliserid seviyelerini artırabilir. Sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak, trigliserid düzeylerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

İlaç Tedavisi

Yüksek trigliserid seviyeleri olan kişilerde doktorlar ilaç tedavisi önerebilir. Bu ilaçlar, trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kardiyovasküler riskleri azaltır. Ancak, ilaç tedavisi herkes için uygun olmayabilir ve doktorunuza danışmanız önemlidir.

KAN YAĞINI BAHARATLA DÜŞÜRÜN

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan, Pennsylvania State Üniversitesi bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada, yağlı bir yemekte kullanılan zerdeçal, karanfil, kırmızı biber, yabani mercanköşk, biberiye, tarçın ve karabiberin özellikle trigliserid değerlerinde yüzde 30 oranında bir düşüş sağladığı görüldü.

Araştırma ekibi, deneklerin bir bölümüne, baharatsız yemek, diğer bölümüne ise aynı yemeği baharatla tatlandırarak verdi. Yemeklerden sonra deneklerden her yarım saatte bir kan alındı. Kan değerleri ölçülen deneklerde, baharatlı yemekleri yiyenlerin kan yağ oranlarının daha düşük olduğu görüldü.

Baharatlı yemekler verilen deneklerin sadece trigliserid oranının değil, insülin değerinin de yüzde 20 azaldığı tespit edildi.